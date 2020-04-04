Экс-министр Уманский хотел запустить террор с массовыми налоговыми проверками, – юрист

Блокирование возврата НДС, которое предлагал бывший министр финансов Игорь Уманский, – это вымывание оборотных средств бизнеса, которые очень необходимы во время кризиса. Об этом заявила юрист, партнер компании Arzinger Екатерина Гупало.

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский собирался развернуть массовые проверки бизнеса под видом борьбы со схемами. Об этом Екатерина Гупало написала на своей странице в фейсбук.

В эти дни в ленте разгоняется "зрадонька" со ссылкой на Уманского (информацию о его алкоголизме комментировать не буду), его высказывания на тему "скруток" и то, как он якобы инициировал борьбу с ними на сумму 5 миллиардов гривен ежемесячно. Работая много лет с налоговыми спорами, понимаю, что под флагом борьбы со схемами экс-министр хотел запустить террор с массовыми налоговыми проверками, по результатам которых ежемесячно снимать по 5 миллиардов гривен бюджетного возмещения НДС с реальных добросовестных предприятий, которые пока еще живы. Некое беспроцентное принудительное кредитование государства. Пока бизнес годами бы судился, господин Уманский отчитался бы о дополнительном профите – государство ничего никому не должно,

– написала она.

Юристка рассказала, что такой же подход к работе Уманский применял, когда раньше был и. о. министра.

Сталкивалась с таким подходом во времена предшественников – у клиентов по несколько проверок в месяц, налоговые уведомления-решения, штрафы, пени, уголовные производства, прессинг. Господин Уманский также "успешно" применял эти методы, когда исполнял обязанности министра финансов при премьере Юлии Тимошенко. О коррупции в таких методах отдельно напоминать не буду. Блокирование возврата НДС, которое предлагал господин Уманский, – это вымывание оборотных средств бизнеса, которые очень необходимы во время кризиса,

– подчеркнула Гупало.

Бюджетное возмещение НДС за последний год происходит в основном своевременно, системно и автоматически, отметила она.

Надеюсь, в кризисном 2020 году так будет и дальше. Налоговых проверок и споров стало меньше, уровень коммуникации налоговой с бизнесом повысился, количество удовлетворенных жалоб на уровне ГФС Украины ощутимо возросло. Итак, все же склоняюсь к мысли, что последние новости вокруг данной личности – это скорее агония из-за увольнение и обида за то, что не дали расставить своих "нужных" людей в налоговой и на таможне,

– подытожила автор.