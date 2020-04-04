21:24
4 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ексміністр Уманський хотів запустити терор з масових податкових перевірок, – юрист

      - Читать новость на русском
      Катерина Гупало / Ukrainian Bar Association

      Блокування повернення ПДВ, яке пропонував ексміністр фінансів Ігор Уманський, – це вимивання обігових коштів бізнесу, які дуже необхідні під час кризи. Про це заявила юрист, партнер компанії Arzinger Катерина Гупало.

      Колишній міністр фінансів України Ігор Уманський збирався розгорнути масові перевірки бізнесу під виглядом боротьби зі схемами. Про це Катерина Гупало написала на своїй фейсбук-сторінці.

      У ці дні в стрічці розганяється "зрадонька" з посиланням на Уманського (інформацію про його алкоголізм коментувати не буду), його висловлювання на тему "скруток" і те, як він нібито ініціював боротьбу з ними на суму 5 мільярдів гривень щомісяця. Працюючи багато років з податковими спорами, розумію, що під прапором боротьби зі схемами ексміністр хотів запустити терор з масовими податковими перевірками, за результатами яких щомісяця знімати по 5 мільярдів гривень бюджетного відшкодування ПДВ з реальних сумлінних підприємств, які поки ще живі. Таке собі беспроцентне примусове кредитування держави. Поки бізнес роками б судився, пан Уманський відзвітував би про додатковий профіт – держава нічого нікому не винна,
      – написала вона.

      Юристка розповіла, що такий же підхід до роботи Уманський застосовував, коли раніше був в.о. міністра.

      "Стикалася з таким підходом за часів попередників – у клієнтів по кілька перевірок на місяць, податкових повідомлень-рішень, штрафи, пені, кримінальні виробництва, пресинг. Пан Уманський також "успішно" застосовував ці методи, коли виконував обов'язки міністра фінансів при прем'єрі Юлії Тимошенко. Про корупцію в таких методах окремо нагадувати не буду. Блокування повернення ПДВ, яку пропонував пан Уманський, – це вимивання обігових коштів бізнесу, які дуже необхідні під час кризи", – підкреслила Гупало.

      Бюджетне відшкодування ПДВ за останній рік відбувається в основному вчасно, системно і автоматично, зазначила вона.

      "Сподіваюся, в кризовому 2020 році так буде і надалі. Податкових перевірок і суперечок стало менше, рівень комунікації податкової з бізнесом підвищився, кількість задоволених скарг на рівні ДФС України відчутно зросла. Отже, все ж схиляюся до думки, що останні новини навколо даної особи – це скоріше агонія через звільнення і образа за те, що не дали розставити своїх "потрібних" людей в податковій і митниці", – підсумувала авторка.

       

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 15:47 Коронавірус в Іспанії: кількість смертей вперше зменшилася за останній тиждень
      Здорове життя 68874
      сьогодні , 17:18 Чи можна людям старше 60 років виходити з дому під час карантину: пояснення Кабміну
      Новини України 6673
      сьогодні , 15:45 Новини про коронавірус 4 квітня: українські медики в Італії, новий антирекорд США
      Новини України 10870
      сьогодні , 15:00 Рябошапка назвав трьох найближчих до президента людей зараз
      Новини України 24866
      сьогодні , 16:17 У Чернівцях влада закликала людей запастися їжею: з'явились довгі черги за продуктами – фото
      Медицина 9242
      сьогодні , 18:35 Коронавірус на Вінниччині: дитину під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів
      Лікування 22677
      сьогодні , 17:45 Іди на*уй: у Полтаві затримали чоловіка, який жбурляв монетами в касирку – відео
      Новини України 12898
      сьогодні , 19:28 Коронавірус в Італії 4 квітня 2020 року
      Лікування 8964
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Читайте своє. Моя підбірка українських романів десятиліття
      Оксана Забужко
      сьогодні , 16:00 Коронавірус на окупованих територіях: чому це загроза і для решти України
      Дмитро Снєгирьов
      Залиште відгук