Ексміністр Уманський хотів запустити терор з масових податкових перевірок, – юрист

Блокування повернення ПДВ, яке пропонував ексміністр фінансів Ігор Уманський, – це вимивання обігових коштів бізнесу, які дуже необхідні під час кризи. Про це заявила юрист, партнер компанії Arzinger Катерина Гупало.

Колишній міністр фінансів України Ігор Уманський збирався розгорнути масові перевірки бізнесу під виглядом боротьби зі схемами. Про це Катерина Гупало написала на своїй фейсбук-сторінці.

У ці дні в стрічці розганяється "зрадонька" з посиланням на Уманського (інформацію про його алкоголізм коментувати не буду), його висловлювання на тему "скруток" і те, як він нібито ініціював боротьбу з ними на суму 5 мільярдів гривень щомісяця. Працюючи багато років з податковими спорами, розумію, що під прапором боротьби зі схемами ексміністр хотів запустити терор з масовими податковими перевірками, за результатами яких щомісяця знімати по 5 мільярдів гривень бюджетного відшкодування ПДВ з реальних сумлінних підприємств, які поки ще живі. Таке собі беспроцентне примусове кредитування держави. Поки бізнес роками б судився, пан Уманський відзвітував би про додатковий профіт – держава нічого нікому не винна,

– написала вона.

Юристка розповіла, що такий же підхід до роботи Уманський застосовував, коли раніше був в.о. міністра.

"Стикалася з таким підходом за часів попередників – у клієнтів по кілька перевірок на місяць, податкових повідомлень-рішень, штрафи, пені, кримінальні виробництва, пресинг. Пан Уманський також "успішно" застосовував ці методи, коли виконував обов'язки міністра фінансів при прем'єрі Юлії Тимошенко. Про корупцію в таких методах окремо нагадувати не буду. Блокування повернення ПДВ, яку пропонував пан Уманський, – це вимивання обігових коштів бізнесу, які дуже необхідні під час кризи", – підкреслила Гупало.

Бюджетне відшкодування ПДВ за останній рік відбувається в основному вчасно, системно і автоматично, зазначила вона.

"Сподіваюся, в кризовому 2020 році так буде і надалі. Податкових перевірок і суперечок стало менше, рівень комунікації податкової з бізнесом підвищився, кількість задоволених скарг на рівні ДФС України відчутно зросла. Отже, все ж схиляюся до думки, що останні новини навколо даної особи – це скоріше агонія через звільнення і образа за те, що не дали розставити своїх "потрібних" людей в податковій і митниці", – підсумувала авторка.