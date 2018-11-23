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      Экс-министра транспорта Украины Рудьковского поместили в психиатрическую больницу в РФ

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      Николай Рудьковский
      Николай Рудьковский / Фото из свободных источников

      Басманный суд Москвы отказался выпустить под залог экс-министра транспорта и связи Украины и бывшего нардепа от "регионалов" Николая Рудьковского. Самого обвиняемого на заседании не было, поскольку сейчас он находится в стационаре центра психиатрии.

      Об этом сообщает "Интерфакс".

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      Адвокат Рудьковского предлагал отпустить своего подзащитного под залог в 10 миллионов рублей, однако суд не удовлетворил это ходатайство.

      Решено удовлетворить ходатайство следователя. Продолжить относительно Рудьковского меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 27 января,
      – говорится в вердикте российского суда.

      Самого Рудьковского на судебном заседании не было, поскольку сейчас он находится в психиатрической клинике. В Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского был направлен для прохождения экспертизы. С 6 ноября экс-министр находится в медучреждении на стационарном лечении.

      Напомним, по версии российского следствия, Рудьковский в 2014 году вместе с членами "Правого сектора" забросал посольство РФ яйцами и облил краской, чем нанес ущерб в 15 млн рублей.

      Свою вину Рудьковский признал, хотя и уточнил, что бросал в сторону посольства один камень, который так и не долетел до здания диппредставительства.

      Кто такой Николай Рудьковский?
      Это народный депутат 4,5 и 7 созывов ВР. В первых двух представлял Социалистическую партию, а в дальнейшем был членом "Партии регионов". С 1994 по 1996 год работал главным консультантом Управления по вопросам экономики Администрации Президента Украины. В 1996-1997 годах работал в АО "Госинвест Украины" в должности директора. С января 1998 года работал заместителем Председателя Правления АО "Укргазпром", а после реформирования АО "Укргазпром" в НАК "Нафтогаз Украины" – заместителем генерального директора ГК "Торговый дом" НАК "Нафтогаз Украины".

      Что касается политической деятельности, то в 2000-2002 годах работал помощником-консультантом народного депутата Украины Валентины Семенюк. В 2006-2007 годах возглавлял Министерство транспорта и связи Украины. Во время пребывания на этой должности был участником нескольких скандалов: публично обвинил Секретариат Президента в организации террористических актов, которые привели к авариям на железной дороге; обвинен в организации чартерного рейса в Париж для личных нужд, что нанесло ущерб государству почти на 400 тысяч гривен.

      Кроме того, в 2013 году СМИ писали о том, что Рудьковский намерен заняться добычей нефти в иракском Курдистане. Однако с нефтедобычей у экс-министра не сложилось из-за разногласий с правительством автономии. Вместе с тем, сообщалось, что в последнее время Рудьковский занимался строительством в Ираке трубопровода сжиженного газа, куда было привлечено большое количество российских денег.

      Также ранее Рудьковский был объявлен в розыск Интерпола по делу о похищении экс-главы АО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, которого похитили в 2011 году, а отпустили только через пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского. Однако в то время, когда Генпрокуратуру возглавлял Виктор Шокин, Рудьковский был снят с розыска Интерпола.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Криминальные новости Николай Рудьковський
      Источник: 24 Канал
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