Экс-мэр Глухова Терещенко поддержал Садового

Бывший мэр города Глухов Мишель Терещенко поддержал Андрея Садового, кандидатуру которого партия "Объединение" Самопомич " выдвинула на пост президента 3 января.

Об этом он заявил во время съезда партии, который состоялся в четверг в Киеве.

"Вчера я принял решение поддержать вашу (Андрея Садового – 24) кандидатуру. Я слушал выступление человека, который любит Украину, и я считаю, что Украина вас любит, и украинцы от Львова до Глухова будут за вас голосовать", – заявил Терещенко.

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