Экс-мэр Глухова Терещенко поддержал Садового
Бывший мэр города Глухов Мишель Терещенко поддержал Андрея Садового, кандидатуру которого партия "Объединение" Самопомич " выдвинула на пост президента 3 января.
Об этом он заявил во время съезда партии, который состоялся в четверг в Киеве.
"Вчера я принял решение поддержать вашу (Андрея Садового – 24) кандидатуру. Я слушал выступление человека, который любит Украину, и я считаю, что Украина вас любит, и украинцы от Львова до Глухова будут за вас голосовать", – заявил Терещенко.
Читайте также: Мы должны дать возможность эмигрантам с украинскими корнями получить гражданство, – Садовый
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы5 декабря 2018 , 15:08
Ультрас "Шахтера" охраняет донецкий Евромайдан (Видео)24 января 2014 , 06:13 32
Мастер: Классическая скрипка состоит из 80 частей18 июня 2011 , 12:45
Украинский изобретатель показал электромобиль собственной разработки: Видео13 августа 2018 , 09:56
Три богатыря: Зинченко встретился с Усиком и Ломаченко в Манчестере – фото дня24 сентября 2018 , 18:18