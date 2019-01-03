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      Екс-мер Глухова Терещенко підтримав Садового

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      Мішель Терещенко підтримав Андрія Садового
      Мішель Терещенко підтримав Андрія Садового / focus.ua

      Колишній мер міста Глухів Мішель Терещенко підтримав Андрія Садового, кандидатуру якого партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула на посаду президента 3 січня.

      Про це він заявив під час з'їзду партії, який відбувся в четвер у Києві.

      "Вчора я прийняв рішення підтримати вашу (Андрія Садового, – 24) кандидатуру. Я слухав виступ людини, яка любить Україну, і я вважаю, що Україна вас любить, і українці від Львова до Глухова будуть за вас голосувати", – заявив Терещенко.

      Читайте також: Ми маємо дати можливість емігрантам з українським корінням отримати громадянство, – Садовий

      Теги: Андрій Садовий Новини України Новини політики Самопоміч Мішель Терещенко
      Джерело: 24 Канал
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