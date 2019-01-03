Екс-мер Глухова Терещенко підтримав Садового

Колишній мер міста Глухів Мішель Терещенко підтримав Андрія Садового, кандидатуру якого партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула на посаду президента 3 січня.

Про це він заявив під час з'їзду партії, який відбувся в четвер у Києві.

"Вчора я прийняв рішення підтримати вашу (Андрія Садового, – 24) кандидатуру. Я слухав виступ людини, яка любить Україну, і я вважаю, що Україна вас любить, і українці від Львова до Глухова будуть за вас голосувати", – заявив Терещенко.

Читайте також: Ми маємо дати можливість емігрантам з українським корінням отримати громадянство, – Садовий