Екс-мер Глухова Терещенко підтримав Садового
Колишній мер міста Глухів Мішель Терещенко підтримав Андрія Садового, кандидатуру якого партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула на посаду президента 3 січня.
Про це він заявив під час з'їзду партії, який відбувся в четвер у Києві.
"Вчора я прийняв рішення підтримати вашу (Андрія Садового, – 24) кандидатуру. Я слухав виступ людини, яка любить Україну, і я вважаю, що Україна вас любить, і українці від Львова до Глухова будуть за вас голосувати", – заявив Терещенко.
Читайте також: Ми маємо дати можливість емігрантам з українським корінням отримати громадянство, – Садовий
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Заборона феєрверків: чому, де і як довго5 січня 2018 , 19:01
Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню15 лютого 2015 , 00:37
Арсенал-Київ поки не збирається звільняти Раванеллі11 серпня 2018 , 18:15