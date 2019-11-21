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      Экс-нардеп Фирсов временно возглавил Госэкоинспекцию Украины: что о нем известно

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      Егор Фирсов / facebook.com/egor.firsov

      Народный депутат VII и VIII созывов Егор Фирсов стал временно исполняющим обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины.

      На официальном сайте Кабинета Министров Украины обнародовали указ, согласно которому Фирсов назначен временным и. о. до того момента, пока глава Госэкоинспекции не будет избран в установленном порядке.

      К теме: Фирсов и Томенко официально потеряли мандат

      По словам Фирсова, предложение возглавить государственный орган ему сделал премьер-министр Алексей Гончарук.

      Фирсов уточнил, что Госэкоинспекция – это орган, занимающийся контролем за соблюдением экологического законодательства и следящий за уровнем загрязнения от промышленных предприятий.

      По его словам, Госэкоинспекция является одним из наиболее коррумпированных органов, поэтому вопрос кадров – это его задача номер один. Фирсов добавил, что позже будет проведен конкурс на должность председателя этой инспекции, и он будет принимать в нем участие.

      Что известно о Егоре Фирсове?

      31-летний Егор Фирсов родом из Донецка. По образованию – юрист. Год работал помощником народного депутата Ирины Геращенко. Организатор "Автомайдана" в Донецкой области. С 2014 года – народный депутат VII созыва по списку БПП. Работал в Комитете Верховной Рады в вопросах евроинтеграции.

      В 2016 году Фирсов вышел из фракции БПП после скандала с участием соратника пятого президента Порошенко – Игоря Кононенко.

      Впоследствии съезд БПП лишил Фирсова депутатского мандата. ЦИК признала скандальное решение БПП лишить его мандата.

      В мае 2018 года лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и лидер партии "Альтернатива" Егор Фирсов объявили о слиянии своих политических сил. По словам Фирсова, такое решение партия приняла в частности в контексте следующих парламентских выборов, а также в связи с выборами президента Украины. При этом Фирсов пообещал, что его однопартийцы также поддержат Гриценко как единого кандидата на пост главы государства.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Экология Кабинет Министров Украины
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