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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Екснардеп Фірсов тимчасово очолив Держекоінспекцію України: що про нього відомо

      37 Читать новость на русском
      Єгор Фірсов / facebook.com/egor.firsov

      Народний депутат VII і VIII скликань Єгор Фірсов став тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної екологічної інспекції України.

      На офіційному сайті Кабінету міністрів України оприлюднили указ, згідно з яким Фірсов призначений тимчасовим в.о. до того моменту, поки глава Держекоінспекції не буде обраний у встановленому порядку.

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      За словами Фірсова, пропозицію очолити державний орган йому зробив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

      Фірсов уточнив, що Держекоінспекція – це орган, що займається контролем за дотриманням екологічного законодавства і стежить за рівнем забруднення від промислових підприємств.

      За його словами, Держекоінспекція є одним із найбільш корумпованих органів, тому питання кадрів – це його завдання номер один. Фірсов додав, що пізніше буде проведено конкурс на посаду голови цієї інспекції, і він братиме у ньому участь.

      Що відомо про Єгора Фірсова? 

      31-річний Єгор Фірсов родом з Донецька. За освітою – юрист. Рік працював помічником народної депутатки Ірини Геращенко. Організатор "Автомайдану" у Донецькій області. З 2014 року – народний депутат VIІ скликання за списком БПП. Працював у Комітеті Верховної Ради у питаннях євроінтеграції.

      У 2016 році Фірсов вийшов із фракції БПП після скандалу за участі соратника п'ятого президента Порошенка – Ігоря Кононенка.

      Згодом з'їзд БПП позбавив Фірсова депутатського мандата. ЦВК визнала скандальне рішення БПП позбавити його мандата.

      У травні 2018 року лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко і лідер партії "Альтернатива" Єгор Фірсов оголосили про злиття своїх політичних сил. За словами Фірсова, таке рішення його партія ухвалила зокрема в контексті наступних парламентських виборів, а також у зв'язку з виборами президента України. При цьому, Фірсов пообіцяв, що його однопартійці також підтримають Гриценка як єдиного кандидата на пост глави держави.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Екологія
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