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      Экс-президент Перу застрелился при задержании

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      Алан Гарсия застрелился при задержании - Экс-президент Перу
      Самоубийство экс-президента Перу Алана Гарсия / Фото из открытых источников

      Бывший президент Перу Алан Гарсия умер в больнице после попытки суицида. Он пустил себе пулю в голову, когда за ним пришли полицейские с обвинениями в коррупции. Политика с пулевым ранением доставили в больницу в Лиме.

      Там провели операцию, но через несколько часов он таки ушел из жизни, передает BBC.

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      Полиция пришла в дом Гарсиа 17 апреля, тот попросил дать ему время на звонок адвокату и заперся в одной из комнат. Позже полицейские нашли Гарсию с ранением головы. Экс-президента экстренно госпитализировали.

      перу алан гарсіо
      Экс-президента Перу обвиняли в коррупции

      После попытки суицида Гарсия трижды пережил остановку сердца, но каждый раз был реанимирован бригадой медиков, которые боролись за его жизнь, рассказала министр здравоохранения Перу Зулема Томас. Рентгеновские снимки показывают, что пуля полностью прошла через его голову.

      перу алан гарсіо
      Огнествольное ранение экс-президента Перу

      По решению суда, Алан Гарсио должен был быть арестован на 10 дней. В рамках дела также были арестованы бывший министр производства Перу Луис Нава и вице-президент государственной нефтекомпании Petroperu Мигель Атала. Расследование касается коррупционного скандала вокруг бразильской строительной компании Odebrecht в 2014 году. По версии следствия, бывший президент мог получить от компании 100 тысяч долларов в обмен на помощь в заключении выгодных контрактов.

      Что известно об Алане Гарсии? Он возглавлял страну дважды, с 1985-1990 и 2006-2011 годы. На период первой каденции пришлась инфляция в Перу и рост уровня преступности. С 1992 года Алана Гарсию подозревали в коррупции, тогда он эммигрировал в Колумбию. Вернулся в родной Перу, когда с него сняли обвинения. Впоследствии возглавил оппозицию и в 2006 году снова стал президентом. В ноябре 2018 года просил политического убежища в Уругвае.

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      Теги: Новости Украины Потери Перу
      Источник: 24 канал
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