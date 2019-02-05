В столице Перу прямо на улицу упал военный самолет
Небольшой легкомоторный самолет перуанских ВВС, который используется для учебных полетов, 5 февраля упал на стоянку авто в столице республики Лиме.
Об этом сообщило издание La Republica.
Читайте также: В США легкомоторный самолет упал на жилой район: есть жертвы
Авария воздушного судна произошла с громким звуком, который, по словам очевидцев, был больше похож на взрыв. Единственными пострадавшими стали два пилота, которые совершали учебный полет. Также был поврежден припаркованный на тротуаре автомобиль.
Фото La Republica.
Прохожим удалось снять видео аварии самолета:
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Принцесса Шарлотта празднует свой первый день рождения2 мая 2016 , 10:18
Новый виток Карабахского конфликта: 10 убитых солдат за прошедшую ночь28 сентября 2015 , 15:38
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля 2018 , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля 2018 , 15:00