В столице Перу прямо на улицу упал военный самолет

Небольшой легкомоторный самолет перуанских ВВС, который используется для учебных полетов, 5 февраля упал на стоянку авто в столице республики Лиме.

Об этом сообщило издание La Republica.

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Авария воздушного судна произошла с громким звуком, который, по словам очевидцев, был больше похож на взрыв. Единственными пострадавшими стали два пилота, которые совершали учебный полет. Также был поврежден припаркованный на тротуаре автомобиль.

Фото La Republica.

Прохожим удалось снять видео аварии самолета:

#Ahora | Agentes de la @PoliciaPeru y de @BomberosPe auxilian a los pilotos de la avioneta de la @fapperu que cayó en #Surco. Ambos tripulantes fueron evacuados al Hospital Central de la Fuerza Aérea. La #PNP cerró la cdra. 6 de la Av. Surco para atender la emergencia. pic.twitter.com/QtygP7VDXy — Mininter Perú (@MininterPeru) 4 лютого 2019 р.

#AHORA En la cuadra 6 de la av. Surco se registra caída de avioneta de la @fapperu, si estás cerca al lugar sugerimos:



️Alejarse del área afectada.

️Por favor, ayúdanos siguiendo las indicaciones de nuestros agentes y hermanos bomberos ‍‍

Tú #RT puede ayudar mucho. pic.twitter.com/jeZZaIT7AR — Policía Peruana (@PoliciaPeru) 4 лютого 2019 р.

#AHORA En la cuadra 6 de la av. Surco se registra caída de avioneta de la @fapperu, si estás cerca al lugar sugerimos:



️Alejarse del área afectada.

️Por favor, ayúdanos siguiendo las indicaciones de nuestros agentes y hermanos bomberos ‍‍

Tú #RT puede ayudar mucho. pic.twitter.com/jeZZaIT7AR — Policía Peruana (@PoliciaPeru) 4 лютого 2019 р.



