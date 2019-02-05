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      В столице Перу прямо на улицу упал военный самолет

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      В столице Перу прямо на улицу упал военный самолет
      / Фото из свободных источников

      Небольшой легкомоторный самолет перуанских ВВС, который используется для учебных полетов, 5 февраля упал на стоянку авто в столице республики Лиме.

      Об этом сообщило издание La Republica.

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      Авария воздушного судна произошла с громким звуком, который, по словам очевидцев, был больше похож на взрыв. Единственными пострадавшими стали два пилота, которые совершали учебный полет. Также был поврежден припаркованный на тротуаре автомобиль.

      Фото La Republica.

      Прохожим удалось снять видео аварии самолета:


       

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      Теги: Перу Латинськая Америка Аварии и ДТП авиация
      Источник: 24 Канал
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