У столиці Перу прямо на вулицю впав військовий літак

Невеликий легкомоторний літак перуанських ВПС, який використовується для навчальних польотів, 5 лютого впав на стоянку авто у столиці республіки Лімі.

Про це повідомило видання La Republica.

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Аварія повітряного судна супроводжувалася гучним звуком, який, за словами очевидців, був більше схожий на вибух. Єдиними постраждалими стали два пілоти, які здійснювали навчальний політ. Також був пошкоджений припаркований на тротуарі автомобіль.

Фото La Republica.

Перехожим вдалося зняти відео аварії літака:

#Ahora | Agentes de la @PoliciaPeru y de @BomberosPe auxilian a los pilotos de la avioneta de la @fapperu que cayó en #Surco. Ambos tripulantes fueron evacuados al Hospital Central de la Fuerza Aérea. La #PNP cerró la cdra. 6 de la Av. Surco para atender la emergencia. pic.twitter.com/QtygP7VDXy — Mininter Perú (@MininterPeru) 4 лютого 2019 р.