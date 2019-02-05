У столиці Перу прямо на вулицю впав військовий літак
Невеликий легкомоторний літак перуанських ВПС, який використовується для навчальних польотів, 5 лютого впав на стоянку авто у столиці республіки Лімі.
Про це повідомило видання La Republica.
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Аварія повітряного судна супроводжувалася гучним звуком, який, за словами очевидців, був більше схожий на вибух. Єдиними постраждалими стали два пілоти, які здійснювали навчальний політ. Також був пошкоджений припаркований на тротуарі автомобіль.
Фото La Republica.
Перехожим вдалося зняти відео аварії літака:
Джерело: 24 Канал
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