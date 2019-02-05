18:19
5 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Життя у РФ без допінгу. Як росіяни борються з провалами
      Вєсті Кремля
      21:19, 4 лютого
      Вєсті.UA: Як Вілкул косить під Зеленського. Президентські мрії Яценюка
      Вєсті.UA
      19:36, 4 лютого
      Афера, що веде до ФБР: куди насправді витрачають мільйони з комунальних платіжок дніпрян
      ЦРУ
      09:00, 1 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      У столиці Перу прямо на вулицю впав військовий літак

      595 Читать новость на русском
      Посеред вулиці у Перу впав військовий літак
      Посеред вулиці у Перу впав військовий літак / Фото з відкритих джерел

      Невеликий легкомоторний літак перуанських ВПС, який використовується для навчальних польотів, 5 лютого впав на стоянку авто у столиці республіки Лімі.

      Про це повідомило видання La Republica.

      Читайте також: У США легкомоторний літак впав на житловий район: є жертви

      Аварія повітряного судна супроводжувалася гучним звуком, який, за словами очевидців, був більше схожий на вибух. Єдиними постраждалими стали два пілоти, які здійснювали навчальний політ. Також був пошкоджений припаркований на тротуарі автомобіль.

      Фото La Republica.

      Перехожим вдалося зняти відео аварії літака:

       

       

       

      blog_ava
      Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
      сьогодні
      10653
      Теги: Перу Латинська Америка Аварії та ДТП авіація
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мосійчук проти Супрун: чому міністру заборонили працювати і чим це може завершитись
      сьогодні , 18:05 Мосійчук проти Супрун: чому міністру заборонили працювати і чим це може завершитись
      Євгенія Мазур 202
      Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      сьогодні , 17:11 Супрун відсторонили: що стало причиною та які будуть наслідки для звичайних українців
      Артем Овдієнко 1135
      Ідеальний кросовер для сім’ї: тест-драйв 7-містного SUV Peugeot 5008
      сьогодні , 14:00 Ідеальний кросовер для сім’ї: тест-драйв 7-містного SUV Peugeot 5008
      Відсторонення Супрун: чим відомий суддя Каракашьян, який ухвалив рішення
      сьогодні , 16:33 Відсторонення Супрун: чим відомий суддя Каракашьян, який ухвалив рішення
      1734
      Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      сьогодні , 16:31 Придніпровська ТЕС Ахметова загрожує Дніпру екологічною катастрофою
      Вікторія Войціцька 285
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук