У США літак впав на житловий район

Федеральне управління авіації США повідомило що літак Cessna 414A зазнав аварії у житловому районі міста Йорба-Лінда, штат Каліфорнія, незадовго після того, як злетів у аеропорті Фуллертон.

Про це повідомило видання The Sun.

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Зазначається, що літак врізався в два будинки і вибухнув, після чого почалася пожежа. На місце події прибули пожежники.



Літак врізався у два будинки, після чого почалася пожежа // the sun

Місцева влада повідомила, що внаслідок інциденту загинуло двоє людей, ще двох осіб госпіталізовано до місцевої лікарні. Кількість людей, що перебували на борту літака невідома.



Внаслідок аварії літака загинуло 2 людини // @allkaunteya