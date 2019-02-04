У США літак впав на житловий район
Федеральне управління авіації США повідомило що літак Cessna 414A зазнав аварії у житловому районі міста Йорба-Лінда, штат Каліфорнія, незадовго після того, як злетів у аеропорті Фуллертон.
Про це повідомило видання The Sun.
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Зазначається, що літак врізався в два будинки і вибухнув, після чого почалася пожежа. На місце події прибули пожежники.
Літак врізався у два будинки, після чого почалася пожежа // the sun
Місцева влада повідомила, що внаслідок інциденту загинуло двоє людей, ще двох осіб госпіталізовано до місцевої лікарні. Кількість людей, що перебували на борту літака невідома.
Внаслідок аварії літака загинуло 2 людини // @allkaunteya
Джерело: 24 Канал
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