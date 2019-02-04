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      У США літак впав на житловий район

      37 Читать новость на русском
      Легкомоторний літак врізався в житловий район у США
      Легкомоторний літак врізався в житловий район у США / the sun

      Федеральне управління авіації США повідомило що літак Cessna 414A зазнав аварії у житловому районі міста Йорба-Лінда, штат Каліфорнія, незадовго після того, як злетів у аеропорті Фуллертон.

      Про це повідомило видання The Sun.

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      Зазначається, що літак врізався в два будинки і вибухнув, після чого почалася пожежа. На місце події прибули пожежники. 

      авіація, пожежа, жертви, США
      Літак врізався у два будинки, після чого почалася пожежа // the sun

      Місцева влада повідомила, що внаслідок інциденту загинуло двоє людей, ще двох осіб госпіталізовано до місцевої лікарні. Кількість людей, що перебували на борту літака невідома.

      США, аварія літака, жертви
      Внаслідок аварії літака загинуло 2 людини // @allkaunteya

       

      Теги: Новини США Аварії та ДТП авіація Жертви
      Джерело: 24 Канал
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