В США самолет упал на жилой район
Федеральное управление авиации США сообщило что самолет Cessna 414A потерпел крушение в жилом районе города Йорба-Линда, штат Калифорния, вскоре после того, как взлетел в аэропорту Фуллертон.
Об этом сообщило издание The Sun.
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Отмечается, что самолет врезался в два дома и взорвался, после чего начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные.
Самолет врезался в два дома, после чего начался пожар // the sun
Местные власти сообщили, что в результате инцидента погибли два человека, еще два человека госпитализированы в местную больницу. Количество людей, находившихся на борту самолета неизвестна.
В результате аварии самолета погибли 2 человека // @allkaunteya
Уламки літака, що впав на будинки у місті Йорба-Лінда, США
На видео слышны взрывы в доме, который загорелся в результате падения самолета. Обломки самолета разлетелись по улице повредив дома и автомобили людей.