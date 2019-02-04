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      В США самолет упал на жилой район

      8 Читати новину українською
      Легкомоторный самолет врезался в жилой район в США
      Легкомоторный самолет врезался в жилой район в США / the sun

      Федеральное управление авиации США сообщило что самолет Cessna 414A потерпел крушение в жилом районе города Йорба-Линда, штат Калифорния, вскоре после того, как взлетел в аэропорту Фуллертон.

      Об этом сообщило издание The Sun.

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      Отмечается, что самолет врезался в два дома и взорвался, после чего начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные.

      авіація, пожежа, жертви, США
      Самолет врезался в два дома, после чего начался пожар // the sun

      Местные власти сообщили, что в результате инцидента погибли два человека, еще два человека госпитализированы в местную больницу. Количество людей, находившихся на борту самолета неизвестна.

      США, аварія літака, жертви
      В результате аварии самолета погибли 2 человека // @allkaunteya

      Авіація, літак впав на будинки, США
      Уламки літака, що впав на будинки у місті Йорба-Лінда, США

      На видео слышны взрывы в доме, который загорелся в результате падения самолета. Обломки самолета разлетелись по улице повредив дома и автомобили людей.

       

      Теги: Жертвы авиация Аварии и ДТП Новости США
      Источник: 24 Канал
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