В США самолет упал на жилой район

Федеральное управление авиации США сообщило что самолет Cessna 414A потерпел крушение в жилом районе города Йорба-Линда, штат Калифорния, вскоре после того, как взлетел в аэропорту Фуллертон.

Об этом сообщило издание The Sun.

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Отмечается, что самолет врезался в два дома и взорвался, после чего начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные.



Самолет врезался в два дома, после чего начался пожар // the sun

Местные власти сообщили, что в результате инцидента погибли два человека, еще два человека госпитализированы в местную больницу. Количество людей, находившихся на борту самолета неизвестна.



В результате аварии самолета погибли 2 человека // @allkaunteya



Уламки літака, що впав на будинки у місті Йорба-Лінда, США

На видео слышны взрывы в доме, который загорелся в результате падения самолета. Обломки самолета разлетелись по улице повредив дома и автомобили людей.

Fire officials confirm 2 people are dead & 2 more were sent to the hospital with burns after a plane crashed into this home in Yorba Linda. Neighbors describe the horrifying moments they helped a woman who ran out of her home with her hair on fire. @CBSLA : Paola Quezada pic.twitter.com/JQW4aMbjN3 — Nicole Comstock (@ComstockNEWS) 4 лютого 2019 р.