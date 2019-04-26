Экс-президент Польши назвал формат переговоров Зеленского и Путина

Будущий президент Украины Владимир Зеленский не планирует проводить встречу с российским президентом Владимиром Путиным один на один.

По информации издания Укринформ, такое мнение высказал экс-президент Польши Александр Квасьневский в Варшаве во время научной конференции.

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"Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции", – заявил Квасьневский.

По его словам, такое решение является правильным, поскольку "такой формат составит для него защитный зонт, ведь встреча с таким политическим хищником не была бы для него благоприятной".

Что нужно знать про Владимира Зеленского: смотрите видео

Что обещает сделать Зеленский на посту президента?• Добавить первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности, через референдумы.



• Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа.



• Хочет проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.



• Предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".



Что обещает сделать Владимир Зеленский