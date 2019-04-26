20:18
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Экс-президент Польши назвал формат переговоров Зеленского и Путина

      31 Читати новину українською
      Каким будет формат переговоров Зеленского и Путина
      Каким будет формат переговоров Зеленского и Путина / Коллаж 24 канала

      Будущий президент Украины Владимир Зеленский не планирует проводить встречу с российским президентом Владимиром Путиным один на один.

      По информации издания Укринформ, такое мнение высказал экс-президент Польши Александр Квасьневский в Варшаве во время научной конференции.

      Читайте также: Зеленский обречен на встречу с Путиным, – эксперт о выдаче паспортов РФ на Донбассе

      "Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции", – заявил Квасьневский.

      По его словам, такое решение является правильным, поскольку "такой формат составит для него защитный зонт, ведь встреча с таким политическим хищником не была бы для него благоприятной".

      Что нужно знать про Владимира Зеленского: смотрите видео

      Что обещает сделать Зеленский на посту президента?• Добавить первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности, через референдумы.

      • Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа.

      • Хочет проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

      • Предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".


      Что обещает сделать Владимир Зеленский

      blog_ava
      Страстная неделя 2019: что можно и нельзя делать в последние дни перед Пасхой
      сегодня
      24988
      Теги: Новости политики Новости Украины Нормандский формат Новости Польши Выборы Президента 2019 Владимир Путин Владимир Зеленский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      сегодня , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 42
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      сегодня , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 204
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      сегодня , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 463
      Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      сегодня , 17:17 Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      Віталій Ковач 570
      Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      сегодня , 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      Настя Сукач 667
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Правда или ложь: в каких голливудских фильмах показывают Украину?
       15 декабря 2017 , 11:01
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Главные новости футбола 16 января: Динамо подписало испанского форварда, украинец дебютировал с победы над Реалом
       17 января , 07:00
      Самый страшный Lexus RX – сделан в Украине
       17 января , 10:52
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук