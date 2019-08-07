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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Экс-президента Кыргызстана с боями пытались задержать спецназовцы: фото и видео 18+

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      Атамбаев – третий президент Кыргызстана
      Атамбаев – третий президент Кыргызстана / kloop.kg

      В дом третьего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш наведались бойцы спецпризначенння. Дело в том, что Атамбаева трижды вызывали повесткой на допрос в местное МВД, но он ни разу не появлялся. На этот раз правоохранители решили действовать агрессивнее. Между сторонниками Атамбаева и силовиками разгорелся вооруженный конфликт.

      МВД ситуацию не комментировало, и сторонники Атамбаева осуществляли прямую трансляцию с места событий. В видео заметно, что во дворе дома есть несколько вооруженных людей в масках и в униформе спецназовцев. Можно услышать и звуки, похожие на выстрелы, увидеть раненых.

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      Известно о по меньшей мере двух раненых, но не известно, насколько тяжело, даже при каких обстоятельствах они эти ранения получили. Также травмы получил юрист Нурбек Касимбеков.

      Атамбаев прибыл в дом в Кой-Таш, на третьей минуте началась перестрелка:

      По сообщению издания 24.kg, среди сторонников бывшего президента есть куда больше раненых – свыше 10 человек. Они оборонялись камнями и бутылками против вооруженных огнестрельным оружием правоохранителей. О ранении заявила и журналистка издания.

      Последствия драки и стрельбы у дома Атамбаева:

      В чем подозревают Атамбаева?Алмазбека Атамбаева считают свидетелем по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева в 2013 году (это "вор в законе", который вышел из колонии, вероятно, при содействии или молчаливом согласии тогдашнего президента страны). Адвокат политика предлагал следователям дать ответы на вопросы письмом, но правоохранителей такой вариант не заинтересовал.

      В этом же деле в мае 2019 года задержали бывшего вице-премьера страны Шамиля Атаханова. Впоследствии Атамбаев заявил, что вот так просто сдаваться не собирается, если его попытаются арестовать – окажет вооруженное сопротивление.

      Смотрите фото с места штурма дома Атамбаева:

       

       

      А вот пропагандистское российское издание RT сообщило, что во время операции в Кой-Таш огнестрельное оружие не применяли. Мол, у правоохранителей были только резиновые патроны.

      О судьбе Атамбаева пока точно не известно: одни источники говорят, что его задержали и вывезли, другие – что он до сих пор не территории резиденции. Сторонники экс-президента валили деревья, перекрывали дороги и строили баррикады вокруг дома.

      Вокруг постоянно раздаются выстрелы – правоохранители говорят, что стреляют только вверх.

      По последней информации, спецназовцы, которые находились в доме Атамбаева, сдались протестующим.

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      Теги: Киргизстан Криминальные новости Постраждалі Штурм резиденции Атамбаева
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