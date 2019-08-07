Экс-президента Кыргызстана с боями пытались задержать спецназовцы: фото и видео 18+
В дом третьего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш наведались бойцы спецпризначенння. Дело в том, что Атамбаева трижды вызывали повесткой на допрос в местное МВД, но он ни разу не появлялся. На этот раз правоохранители решили действовать агрессивнее. Между сторонниками Атамбаева и силовиками разгорелся вооруженный конфликт.
МВД ситуацию не комментировало, и сторонники Атамбаева осуществляли прямую трансляцию с места событий. В видео заметно, что во дворе дома есть несколько вооруженных людей в масках и в униформе спецназовцев. Можно услышать и звуки, похожие на выстрелы, увидеть раненых.
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Известно о по меньшей мере двух раненых, но не известно, насколько тяжело, даже при каких обстоятельствах они эти ранения получили. Также травмы получил юрист Нурбек Касимбеков.
Атамбаев прибыл в дом в Кой-Таш, на третьей минуте началась перестрелка:
По сообщению издания 24.kg, среди сторонников бывшего президента есть куда больше раненых – свыше 10 человек. Они оборонялись камнями и бутылками против вооруженных огнестрельным оружием правоохранителей. О ранении заявила и журналистка издания.
Последствия драки и стрельбы у дома Атамбаева:
В чем подозревают Атамбаева?Алмазбека Атамбаева считают свидетелем по делу о незаконном освобождении Азиза Батукаева в 2013 году (это "вор в законе", который вышел из колонии, вероятно, при содействии или молчаливом согласии тогдашнего президента страны). Адвокат политика предлагал следователям дать ответы на вопросы письмом, но правоохранителей такой вариант не заинтересовал.
В этом же деле в мае 2019 года задержали бывшего вице-премьера страны Шамиля Атаханова. Впоследствии Атамбаев заявил, что вот так просто сдаваться не собирается, если его попытаются арестовать – окажет вооруженное сопротивление.
Смотрите фото с места штурма дома Атамбаева:
А вот пропагандистское российское издание RT сообщило, что во время операции в Кой-Таш огнестрельное оружие не применяли. Мол, у правоохранителей были только резиновые патроны.
О судьбе Атамбаева пока точно не известно: одни источники говорят, что его задержали и вывезли, другие – что он до сих пор не территории резиденции. Сторонники экс-президента валили деревья, перекрывали дороги и строили баррикады вокруг дома.
Вокруг постоянно раздаются выстрелы – правоохранители говорят, что стреляют только вверх.
По последней информации, спецназовцы, которые находились в доме Атамбаева, сдались протестующим.