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      Екс-президента Киргизстану з боями намагалися затримати спецпризначенці: фото та відео 18+

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      Атамбаєв – третій президент Киргизстану
      Атамбаєв – третій президент Киргизстану / kloop.kg

      До оселі третього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селищі Кой-Таш навідалися бійці спецпризначенння. Річ у тому, що Атамбаєва тричі викликали повісткою на допит у місцеве МВС, але він жодного разу не з'являвся. Цього разу правоохоронці вирішили діяти агресивніше.

      МВС ситуацію не коментувало, та прихильники Атамбаєва здійснювали пряму трансляцію з місця подій. У відео помітно, що в дворі будинку є кілька озброєних людей у масках та в одностроях спецпризначенців. Можна почути і звуки, схожі на постріли, побачити поранених.

      Читайте також про сутичку з жертвами на кордоні Таджикистану та Киргизстану

      Відомо про щонайменше двох поранених, та не відомо, наскільки важко, ба навіть – за яких обставин вони ці поранення отримали. Також травми зазнав юрист Нурбек Касимбеков.

      Атамбаєв прибув до будинку у Кой-Таш, на третій хвилині почалася перестрілка:

      За повідомленням видання 24.kg, серед прихильників колишнього президента є куди більше поранених – понад 10 осіб. Вони оборонялися камінням та пляшками проти озброєних вогнепальною зброєю правоохоронців. Про поранення заявила і журналістка видання.

      Наслідки бійки та стрілянини біля будинку Атамбаєва:

      У чому підозрюють Атамбаєва? Алмазбека Атамбаєва вважають свідком у справі про незаконне звільнення Азіза Батукаєва в 2013 році (це "злодій у законі", який вийшов з колонії, ймовірно, за сприяння або мовчазної згоди тодішнього президента країни). Адвокат політика пропонував слідчим взяти відповіді на питання листом, але правоохоронців такий варіант не зацікавив.

      У цій ж справі у травні 2019 року затримали колишнього віце-прем'єра країни Шаміля Атаханова. Згодом Атамбаєм заявив, що ось так просто здаватися не збирається, якщо його спробують арештувати – чинитиме збройний опір.

      Дивіться фото з місця штурму будинку Атамбаєва:

       

       

      А от пропагандистське російське видання RT повідомило, що під час операції у Кой-Таш зброю вогнепальну не застосовували. Мовляв, у правоохоронців були лише гумові набої. 

       

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      Теги: Киргизстан Постраждалі Кримінальні новини
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