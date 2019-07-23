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      Сутичка спалахнула на кордоні Таджикистану та Киргизстану: є жертви

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      Кордон Таджикистану та Киргизстану
      Кордон Таджикистану та Киргизстану / news.tj

      Бійка почалася між жителями двох сіл. Мешканці таджикистанського села Ворух вивісили національні прапори на незайнятій території біля в'їзду до села. Це дуже не сподобалось жителям сусіднього киргизстанського села Ак-Сай.

      У Держприкордонслужбі Киргизстану підтвердили, що між місцевими жителями двох сіл справді виникла сутичка, проте невідомо, хто перший застосував силу.  Спочатку жителі почали кидатися камінням, а потім хтось почав стріляти з мисливської зброї, передає Радіо Свобода.

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      Внаслідок стрілянини загинув 51-річний вчитель воруської школи. 5 людей були поранені, серед них – працівник міліції. Глава Воруху згодом повідомив, що до лікарні потрапили 8 людей.

      Правоохоронці обох країн вже працюють над тим, щоб не допустити ескалацію в регіоні.

      Ворух – велике таджикистанське село, що розташоване на території Киргизстану. Жителі ексклаву – таджики на 99,9%. Нестача землі та невизначеність кордону призводить до численних конфліктів місцевого населення сусідніх країн.


      Розташування ексклаву села Ворух

      Що таке ексклав? Ексклав – територія, що належить до однієї держави, проте з усіх боків оточена кордонами іншої. Такі території виникають історично внаслідок етнічної приналежності регіону до іншої країни. 

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      Теги: Новини політики Сутички Жертви Киргизстан Таджикистан
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