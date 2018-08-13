Экс-советница Трампа записывала разговоры в Белом доме

Бывшая советница президента США Омароса Маниголт-Ньюман в воскресенье заявила, что втайне делала запись разговоров в Белом доме.

Об этом сообщает Голос Америки.

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Среди записей присутствует беседа с главой администрации Джоном Келли в ситуационной комнате о ее увольнении. Эти отрывки она продемонстрировала в эфире канала NBC.

На записи можно услышать, как Келли говорит, что она может рассматривать время, проведенное в Белом доме, как "год службы в стране", после чего говорит о "предстоящих трудностях", связанных с ее "репутацией".

Маниголт-Ньюман сказала, что такой комментарий она расценила как угрозу, поэтому записи разговоров в Белом доме она воспринимала как форму защиты.

В своей книге она утверждает, что в то время, когда она была участницей реалити-шоу Трампа The Apprentice, существовали записи, где Дональд Трамп произносит слово "негр".

Белый дом пока никак не отреагировал на запись разговора, но при этом высмеял содержание всей книги.