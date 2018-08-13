Екс-радниця Трампа записувала розмови у Білому домі

Колишня радниця президента США Омароса Маніголт-Ньюман в неділю заявила, що в таємниці робила запис розмов у Білому домі.

Про це повідомляє Голос Америки.

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Серед записів присутня бесіда з головою адміністрації Джоном Келлі в ситуаційній кімнаті про її звільнення. Ці уривки вона продемонструвала в ефірі каналу NBC.

На записі можна почути, як Келлі каже, що вона може розглядати час проведений в Білому домі, як "рік служби країні", після чого говорить про "майбутні труднощі", які пов'язані з її "репутацією".

Маніголт-Ньюман сказала, що такий коментар вона розцінила як загрозу, тому записи розмов у Білому домі вона сприймала як форму захисту.

У своїй книзі вона стверджує, що в той час коли вона була учасницею реаліті-шоу Трампа The Apprentice, існували записи, де Дональд Трамп вимовляє слово "негр".

Білий дім поки ніяк не відреагував на запис розмови, але при цьому висміяли в зміст всієї книги.