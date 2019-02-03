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      Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины признался, что платил судьям

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      Николай Павлов признался, что платил судьям
      Николай Павлов признался, что платил судьям / FootBoom

      Известный украинский тренер Николай Павлов, который работал в "Динамо" и сборной Украины рассказал, как был вынужден финансово влиять на работу судей в отечественном чемпионате.

      Павлов признался, что финансово стимулировали не всех арбитров.

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      "Я знал, какой судья приезжает. Если приезжает нормальный парень, что же мне с ним работать? Если приезжает, даже слово не могу подобрать, явный такой. Сейчас в УПЛ только один такой работает, второго устранили – читал списки. Как новые судьи судят – не знаю", – рассказал Павлов в интервью Tribuna.com.

      По мнению экс-тренера "Динамо", от судей зависит квалификация тренера.

      От свистка судьи зависит квалификация тренера. Не я придумал – жизнь так сделала. Играем хорошо – назначили пенальти и мы вылетели. Тренер виновен, а не судья. А если президенты бы договорились – было бы по-другому. В них деньги, а не у нас. Мы платим, чтобы не быть изгоями и дураками. Чтобы над нами все не смеялись, чтобы мы не были изгоями. Иногда,
      – сказал тренер.

      "Если команда выигрывала, отдавал все деньги всегда. Если пообещал – нужно отдать", – добавил Павлов.

      Также специалист отметил, что лично никогда не носил деньги, поскольку эту работу всегда выполняли другие люди.

      Кто такой Николай Павлов?
      64-летний украинский тренер. Тренировал "Днепр", "Таврию", "Ильичевец", "Сталь", "Ворсклу", "Динамо" и сборную Украины. В 1995 году с "Динамо" стал чемпионом Украины. В сезоне 2008/2009 вместе с "Ворсклой" выиграл Кубок Украины. Как футболист в 1983 году стал чемпионом СССР вместе с "Днепром".

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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