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      Экс-заместителя главы СБУ Тоцкого заочно арестовали по делу Майдана: детали

      - Читати новину українською
      Александр Якименко / radiosvoboda.org

      Печерский райсуд Киева 17 апреля заочно арестовал бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Владимира Тоцкого. Он также был руководителем Антитеррористического центра СБУ во время Революции Достоинства.

      Его подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против активистов Евромайдана в феврале 2014 года. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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      Избрание меры пресечения позволит прокурорам начать процедуры экстрадиции Тоцкого. Сейчас он скрывается за пределами Украины и объявлен в розыск.

      В открытом доступе есть указы (от 30 октября 2013 года и 12 ноября того же года) президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Владимира Тоцкого на эти должности. Также профиль Тоцкого есть в списке разыскиваемых лиц на сайте МВД.


      Тоцкий находится в розыске / Скриншот с сайта МВД

      Что известно о Владимире Тоцком?Его подозревают в тяжких и особо тяжких преступлениях против участников Революции Достоинства, которые привели к массовым жертвам на Майдане в 2014 году.

      С 12 ноября 2013 года до 22 февраля 2014 года Тоцкий возглавлял Антитеррористический центр СБУ.

      В 2014 году на тот момент народный депутат Геннадий Москаль назвал Тоцкого одним из организаторов попытки зачистки Майдана. В 2015 году СБУ объявила Тоцкого в розыск.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Офис генпрокурора Революция достоинства Александр Якименко
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