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      Ексзаступника глави СБУ Тоцького заочно арештували у справі Майдану: деталі

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      Володимир Тоцький / Скриншот з відео

      Печерський райсуд Києва 17 квітня заочно заарештував колишнього першого заступника глави Служби безпеки Володимира Тоцького. Він також був керівником Антитерористичного центру СБУ під час Революції Гідності.

      Його підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти активістів Євромайдану у лютому 2014 року. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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      Обрання запобіжного заходу дозволить прокурорам розпочати процедури екстрадиції Тоцького. Наразі він переховується за межами України та оголошений в розшук.

      У відкритому доступі є укази (від 30 жовтня 2013 року і 12 листопада того ж року) президента-втікача Віктора Януковича про призначення Володимира Тоцького на ці посади. Також профіль Тоцького є в списку осіб, що розшукуються, на сайті МВС.


      Тоцький перебуває в розшуку / Скриншот з сайту МВС

      Що відомо про Володимира Тоцького? Його підозрюють у тяжких і особливо тяжких злочинах проти учасників Революції Гідності, які призвели до масових жертв на Майдані в 2014 році.

      З 12 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року Тоцький очолював Антитерористичний центр СБУ.

      У 2014 році на той момент народний депутат Геннадій Москаль назвав Тоцького одним з організаторів спроби зачистки Майдану. У 2015 році СБУ оголосила Тоцького в розшук.

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Офіс генпрокурора Революція Гідності Олександр Якименко
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