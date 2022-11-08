Новость сообщил Центр противодействия коррупции со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда. Там Шевченко заочно выбирают меру пресечения.

Заметьте Экономических причин для увольнения Кирилла Шевченко не было, кроме одной, – эксперт

Экс-главу Нацбанка Шевченко объявили уже и в международный розыск, а из Украины он выезжал по служебному паспорту,

– говорится в сообщении.

Шевченко уехал в Лондон в командировку и не вернулся

Еще в сентябре Шевченко уехал в Лондон в командировку. Она завершилась уже через день. В то же время в Украину экс-глава Нацбанка уже не вернулся. Он самостоятельно отправил себя в отпуск. Сначала он должен был продолжаться до 30 сентября, впоследствии – до 7 октября.

Уже 4 октября в соцсети Шевченко сообщил, что уходит в отставку. Такое решение он объяснил проблемами со здоровьем. Тем временем уже через 2 дня НАБУ сообщило Шевченко о подозрении. Он оперативно отреагировал на сообщение и заявил, что новость стала для него неожиданной.

Тогда Шевченко рассказал, что находится на лечении.