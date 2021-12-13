Премьер Израиля во время встречи с Абдуллой бен Заидом аль-Нахайяном отметил гостеприимство. Также он отметил о возможном сотрудничестве между странами.

Израиль обеспокоен ядерной опасностью Ирана

Беннет сказал, что прием был превосходным. "Я ценю ваше теплое гостеприимство. Очень рад быть здесь во время первого официального визита израильского лидера. Мы рассчитываем на укрепление отношений между странами", – подчеркнул премьер в аэропорту Абу-Даби.

Заметьте! У премьер-министра Израиля также намечена встреча с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

По данным израильских СМИ, визит вызван обеспокоенностью Израиля и союзников в Персидском заливе ядерной программой Ирана. Переговоры между Ираном и мировыми странами снова зашли в тупик.

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