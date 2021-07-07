Какой ребенок не хочет стать астронавтом, примерять скафандр или полетать на звездолете? Все это можно сделать на выставке "Космопарк".

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Для посетителей открыли 2 выставочных зала, которые в целом насчитывают почти 30 игровых локаций. На одной из которых, например, можно сесть за виртуальный штурвал космического истребителя.



Виставка в Кропивницком / Коллаж 24 канала

Рядом – массу тела человека на других планетах показывают межгалактические весы. Например, если ваш вес на Земле – 65 килограммов. То на Сатурне она составит 57 килограммов.

Интересно! Гироскоп – самый экстремальный аттракцион на выставке. С его помощью космонавты тренируют свой вестибулярный аппарат.

Какой космос на самом деле

С начала года выставка уже побывала в Николаеве, Херсоне и Кривом Роге. В Украине аналогов ей нет, как утверждают организаторы. Создали экспозицию, чтобы расширить представления людей о космосе.

Выставка сочетает в себе интерактивность и теоретичность. Это позволяет лучше воспринять информацию об огромных масштабах космоса, о его многогранности и неисчерпаемом запасе интересных фактов, которые можно о нем узнать,

– пояснил администратор выставки Алексей.

Из Кропивницкого выставка отправится в Запорожье. В планах организаторов на протяжении 2-х лет объехать с ней всю Украину.

Познавательная выставка о космосе в Кропивницком: смотрите видео