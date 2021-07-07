Яка дитина не хоче стати астронавтом, приміряти скафандр чи політати на зорельоті? Усе це можна зробити на виставці "Космопарк".
Цікаво Зоряні потоки: вчені дізналися звідки взялися ці структури довкола Молочного Шляху
Для відвідувачів відкрили 2 виставкові зали, які загалом налічують майже 30 ігрових локацій. На одній із яких, наприклад, можна сісти за віртуальний штурвал космічного винищувача.
Виставка у Кропивницькому / Колаж 24 каналу
Поряд – масу тіла людини на інших планетах показують міжгалактичні ваги. Наприклад, якщо ваша вага на Землі – 65 кілограмів. То на Сатурні вона становитиме 57 кілограмів.
Який космос насправді
З початку року виставка вже побувала в Миколаєві, Херсоні та Кривому Розі. В Україні аналогів їй немає, як стверджують організатори. Створили експозицію, щоб розширити уявлення людей про космос.
Виставка поєднує в собі інтерактивність та теоретичність. Це дозволяє краще сприйняти інформацію про величезні масштаби космосу, про його багатогранність і невичерпний запас цікавих фактів, які можна про нього дізнатися,
– пояснив адміністратор виставки Олексій.
З Кропивницького виставка помандрує до Запоріжжя. У планах організаторів впродовж 2-х років об'їхати з нею всю Україну.
Пізнавальна виставка про космос в Кропивницькому: дивіться відео