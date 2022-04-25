Об этом написала замминистра обороны Анна Маляр. Она опубликовала фото с коллегами и подписала Балана в качестве заместителя главнокомандующего ВСУ.

Кстати Верьте ВСУ, – Залужный призвал воздержаться от публичных оценок боевых действий и решений командиров

Правда, официальной информации о назначении Балана на сайте ВСУ нет. Там говорится, что у Залужного только один заместитель – Мойсюк.

Кроме Маляр и Залужного, на фото есть Залужный и Мойсюк, а также начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.



Фото со страницы Анны Маляр

Может заинтересовать – Командующий Сил обороны ВСУ о ситуации на Юге и Востоке: