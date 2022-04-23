Враг использует информацию против ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отметил, что в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь ВСУ.

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Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях,

– подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий в очередной раз призвал всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров.

Только военное руководство владеет полной информацией

Залужный подчеркнул, что только военное руководство владеет полной информацией и использует ее для отбивания российской агрессии. Залогом успешного уничтожения врага является нераспространение этой информации.

Верьте вооруженным силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг. Не становитесь инструментом в его руках!,

– главнокомандующий.

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