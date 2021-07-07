Рудьковского выпустили из СИЗО
Суд 5 июля выпустил бывшего министра транспорта и связи из СИЗО. Об этом ходатайствовали адвокаты подозреваемого.
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Теперь Рудьковский будет находиться под ночным домашним арестом до 2 сентября 2021 года.
Подозреваемому запрещено с 22:00 до 06:00 покидать место своего проживания в Киевской области за исключением оказания ему неотложной медицинской помощи,
– заявили в Службе безопасности.
Постановление Печерского районного суда может быть обжаловано по жалобе прокурора Офиса генпрокурора.
Меру пресечения чиновнику избрали в виде содержания под стражей по делу организации похищения Олега Семинского. Потерпевший возглавлял компанию "Нефтегаздобыча", а теперь является нардепом от "Слуги народа".
В чем обвиняют Рудьковского
- В феврале 2021 Рудьковский и еще 4 фигурантов дела получили сообщение о подозрении в похищении Семинского. В 2012 году политика похитили и больше 3 лет держали в плену, требуя 200 миллионов долларов.
- Якобы именно Рудьковский был организатором преступления. Кроме того, он якобы привлек представителей "криминального мира".