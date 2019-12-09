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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В России на 2 года осудили украинского экс-министра Рудьковского

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      В России осудили "экс-регионала" Николая Рудьковского / tsn.ua

      Российский суд вынес приговор по делу экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского. Согласно решению суда, следующие 2 года бывший украинский политик проведет в тюрьме общего режима.

      Рудьковского обвинили в причастности к нападению на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, сообщает генеральная прокуратура России.

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      Как утверждает российская прокуратура, целью нападения на посольство было осложнение российско-украинских отношений.

      Само нападение помешало режиму работы дипломатического учреждения, а также нанесло ущерб Министерству иностранных дел России на сумму почти 14 миллионов рублей.

      Что известно о Николае Рудьковском?Николай Рудьковский – народный депутат Украины 4, 5 и 7 созывов от "Социалистической партии" и "Партии регионов", а также министр транспорта и связи во втором правительстве Виктора Януковича.

      В 2007 году в Украине Рудьковского обвиняли в злоупотреблении властью и растрате государственного имущества. В частности, говорилось о заграничных поездках за государственные средства. После прихода к власти банды Януковича, все обвинения были сняты.

      В России Рудьковский был задержан в сентябре 2018, его сразу же поместили под стражу. В начале ноября 2019 года дело в отношении него передали в суд.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Николай Рудьковський
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