У Росії до 2 років засудили українського ексміністра Рудьковського

Російський суд виніс вирок у справі ексміністра транспорту і зв'язку України Миколи Рудьковського. Згідно з рішенням суду, наступні 2 роки колишній український політик проведе у в'язниці загального режиму.

Звинуватили Рудьковського у причетності до нападу на російське посольство у Києві у червні 2014 року, повідомляє генеральна прокуратура Росії.

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Як стверджує російська прокуратура, метою нападу на посольство було ускладнення російсько-українських відносин.

Сам напад завадив режиму роботи дипломатичної установи, а також завдав шкоди Міністерству закордонних справ Росії на суму майже 14 мільйонів рублів.

Що відомо про Миколу Рудьковського?Микола Рудьковський – народний депутат України 4, 5 та 7 скликань від "Соціалістичної партії" та "Партії регіонів", а також міністр транспорту і зв'язку у другому уряді Віктора Януковича.



У 2007 році в Україні Рудьковського звинувачували у зловживанні владою та розтраті державного майна. Зокрема, мовилося про закордонні поїздки державним коштом. Після приходу до влади банди Януковича, всі звинувачення було знято.



У Росії Рудьковський був затриманий у вересні 2018, його одразу ж помістили під варту. На початку листопада 2019 року справу щодо нього передали до суду.