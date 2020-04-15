Экс-министр финансов Уманский не выплачивает свой кредит в 120 тысяч долларов, – СМИ

Суд в Киеве удовлетворил иск "Укрсиббанка" к бывшему министру о взыскании общей задолженности в сумме 67 925 долларов.

Бывший министр финансов Игорь Уманский не выплачивает собственноручно взятый кредит на сумму в 120 тысяч долларов и просрочивает платежи, как по основной сумме кредита, так и по процентам.

Об этом стало известно из реестра судебных решений.

Так, 16 января 2020 года Днепровский районный суд в Киеве удовлетворил иск "Укрсиббанка" к Игорю Уманскому о взыскании общей задолженности в сумме 67 925 долларов, а также пени в размере более 91 тысячи гривен.

Сам кредит экс-министр взял еще в ноябре 2007 года, согласно его декларации о доходах.

Пока Уманский еще должен банку чуть меньше 60 тысяч долларов.

При этом, до этого он декларировал коллекцию картин и ювелирных изделий стоимостью около 30 млн долларов, машину стоимостью в 35 тысяч долларов и 25 тысяч долларов и 12 тысяч евро наличности.

Вероятно, что "антикризисный" менеджер Игорь Уманский, который ранее работал в правительствах Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка, а также был советником президента Порошенко, имея огромное количество недвижимости, драгоценностей, дорогое авто и деньги, не хочет отдавать взятый кредит через аферы.

Надо заметить, что он находился на должности министра финансов Украины с 4 марта по 30 марта 2020 года и это самое короткое пребывание на этой должности за время независимой Украины.

Председатель комитета ВР по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев открыто признал, что назначение Уманского было кадровой ошибкой, а сам он является слабым менеджером, который побоялся работать в кризисных условиях.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Уманский, будучи членом наблюдательного совета Gase Energy LTD (USA), причастен к фиктивному предпринимательству и манипуляциям на рынке ценных бумаг, которые оказались в поле зрения американских правоохранителей.