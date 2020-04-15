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      Ексміністр фінансів Уманський не виплачує свій кредит у 120 тисяч доларів, – ЗМІ

      -
      Ігор Уманський / zik.ua

      Суд у Києві вже задовольнив позов "УкрСибБанку" до колишнього міністра про стягнення загальної заборгованості в сумі 67 925 доларів.

      Колишній міністр фінансів Ігор Уманський не виплачує власноруч взятий кредит на суму в 120 тисяч доларів і прострочує платежі як за основною сумою кредиту, так і за відсотками.

      Про це стало відомо з реєстру судових рішень.

      Так, 16 січня 2020 року Дніпровський районний суд у Києві задовольнив позов "УкрСибБанку" до Ігоря Уманського про стягнення загальної заборгованості в сумі 67 925 доларів, а також пені в розмірі більше 91 тисячі гривень.

      Сам кредит ексміністр взяв ще у листопаді 2007 року, згідно з його декларацією про доходи.

      Наразі Уманський ще винен банку трохи менше 60 тисяч доларів.

      При цьому до цього він декларував колекцію картин та ювелірних виробів вартістю близько 30 млн доларів, автівку вартістю у 35 тисяч доларів та 25 тисяч доларів і 12 тисяч євро готівки.

      Ймовірно, що "антикризовий" менеджер Ігор Уманський, який раніше працював також в урядах Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка, а також був радником президента Порошенка, маючи величезну кількість нерухомості, коштовностей, дороге авто та готівку, не хоче віддавати взятий кредит через аферизм.

      Треба зауважити, що він перебував на посаді міністра фінансів України з 4 березня по 30 березня 2020 року і це найкоротше перебування на цій посаді за часи незалежної України.

      Голова комітету ВР з питань фінансів і податкової політики Данило Гетьманцев відкрито визнав, що призначення Уманського було кадровою помилкою, а сам він є слабким менеджером, який побоявся працювати в кризових умовах.

      Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Ігор Уманський, будучи членом наглядової ради Gase Energy LTD (USA), причетний до фіктивного підприємництва та маніпуляцій на ринку цінних паперів, які опинилися в полі зору американських правоохоронців.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Гроші Кредит Ігор Уманський Новини політики
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