Евгений Червоненко решил заправить свою Audi на одной из АЗС вблизи Яремче. Он требовал заправить его авто в полный бак, но получил отказ – на заправке введены ограничения на бензин в одни руки, за исключением ВСУ.

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Скандал и "документы от ВСУ"

Отказ очень возмутил одиозного 62-летнего бывшего политика. Он начал кричать на работников АЗС и заявлять, что у него есть "документы от ВСУ", поэтому они должны заправить его машину в полный бак. Хотя сами документы бывший министр не показал.

Почему Червоненко, возвеличивавший русскую армию и говоривший, что будет избивать каждого, кто попытается снять с его авто российский флаг, до сих пор на свободе?

– спрашивает Сергей Стерненко в своем посту.