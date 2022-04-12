Євген Червоненко вирішив заправити свою Audi на одній з АЗС поблизу Яремче. Він вимагав заправити його авто до повного баку, але отримав відмову – на заправці введено обмеження на бензин в одні руки, за виключенням ЗСУ.

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Скандал та "документи від ЗСУ"

Відмова дуже обурило одіозного 62-річного колишнього політика. Він почав кричати на працівників АЗС та заявляти, що в нього є "документи від ЗСУ", тому вони мають заправити його авто до повного баку. Хоча самі документи колишній міністр не показав.

Чому Червоненко, який возвеличував російську армію та казав що буде бити кожного, хто спробує зняти з його авто російський прапор, досі на волі?

– запитує Сергій Стерненко у своєму пості.

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