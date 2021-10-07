Ukraïner написал о находках экспедиторов. Более 70% сельского населения Украины потребляет воду из колодцев и скважин, которая часто не соответствует государственным нормативам.

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В сельских общинах слабо мониторят качество воды

Государственная система мониторинга качества воды лучше всего работает, когда речь идет о больших водных объектах, реках в городах, где есть центральный водозабор. В сельских общинах – значительно слабее.

"В сельской местности – децентрализованные источники. То есть вероятность того, что их кто-нибудь проверял, достаточно низкая. И это подтверждается в нашей экспедиции, когда мы общаемся с владельцами колодцев или скважин", – рассказала эксперт Арина Старовойтова.

Если человек сам (или родственник, друг) не повез в город в лабораторию и не сдал, то может жизнь прожить, не зная, что он пьет,

– добавила она.

Своеобразным толчком к поездке стал один из международных проектов "Трансграничные водные инспекторы: на пути к общему мониторингу и использованию водных ресурсов бассейна реки Припять".

Напомним. Ukraїner – волонтерская медиаорганизация, которая в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину и представляет ее в мире.

Исследовали воду в Припяти

В рамках проекта дети из экологических кружков учились исследовать воды в бассейне Припяти. По словам координатора экспедиции "В поисках чистой воды" Анны Даниляк, в источнике обнаружили невероятное содержание нитратов.

"Торжественная часть, почти перерезание красной ленты, и кто-то взял и проверил воду из этого источника, а там просто зашкаливали нитраты. И такой шок, словно целебный источник открыл, а там просто невероятное содержание нитратов", – подчеркнула она.

Общественная организация "Экодия" исследует воду в Украине / Фото Максим Завалля, Ukraїner

"Экодия" сотрудничает с местными активистами

В экспедиции команда сотрудничает с активистскими группами в сельских общинах. Вместе с местными жителями они разрабатывают план, чтобы ориентироваться, на каких водных объектах важно проверить воду в первую очередь.

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Все результаты добавляют в онлайн-карту после каждого отъезда из локации. Собранную во время экспедиции информацию "Экодия" планирует использовать для адвокационной деятельности: чтобы добиться изменений, в частности на уровне экологического законодательства.

Больше об исследовании ОО "Экодия" – смотрите в видео Ukraиner: