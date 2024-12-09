Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя свежие кадры поражения российских вертолетов морскими дронами Службы, информирует 24 Канал.

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Эксперт отмечает, что впервые в мире морские дроны поразили самолеты и вертолеты.

Служба стала генератором новых военных и технических идей в войне. Украинская разработка опередила свое время – методику ее применения сейчас изучают ведущие спецслужбы, флоты и армии всего мира. Уверен, что после поражением вертолетов и самолетов, внимания к морским дронам в мире будет еще больше. Ведь они полностью изменили ход войны на Черном море: теперь спокойно не могут себя чувствовать не только российские корабли, но и воздушные силы. При этом морские дроны в сотни раз дешевле кораблей и вертолетов россиян,

– акцентирует экс-нардеп.

Политолог подчеркивает, что, кроме вертолетов и самолетов, поразили баржу, которая везла оборудование для ремонта Крымского моста.

"Россияне до сих пор не могут полностью отремонтировать мост после ударов Службы. Теперь ремонт, благодаря новому удару, затянется еще больше", – считает Черненко.

"Не раз встречал во вражеских телеграмм-каналах заявления, что россияне, мол, уже адаптировались к морским дронам СБУ. Но команда Малюка все время модернизирует свое оружие. Как только россияне считают, что худшее позади, их уничтожают новым совершенствованием оружия. На сегодня "Sea Baby" – это уже не просто дрон, а многоцелевая платформа, которая может выполнять дистанционное минирование, на которой можно размещать различные виды оружия, как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы. А теперь и поражать вертолеты и самолеты врага", – резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что в ночь с 5 на 6 декабря прошел первый в мире бой морских дронов и воздушных сил: группа морских дронов СБУ "Sea ВаЬу" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить. Российская техника была поражена. На бортах есть убитые и раненые, а сами вертолеты получили значительные повреждения и теперь требуют капитального ремонта.