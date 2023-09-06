Служба безопасности регулярно подрывает предателей на оккупированных территориях. В условиях войны это оправданная и, главное, действенная тактика. Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

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СБУ выдает коллаборантам "билеты в один конец"

"Подчиненные Малюка давно открыли новую опцию для предателей – "бавовна на дому". Очередная доставка – в оккупированную Луганскую область. Здесь на днях взорвали так называемого "руководителя таможни лнр" Юрия Афанасьевского. "Таможенник" к тому же был главным "финансистом" предводителя "лнр" Пчеловода. И если раньше, в основном, взрывались автомобили предателей, то Афанасьевский взлетел в воздух, не выходя из дома", – пишет эксперт.

По словам Загороднего, у россиян уже возникают проблемы с набором новых коллаборантов. Все потому, что служба безопасности регулярно выписывает для этой категории "билеты в один конец". Поэтому "старые коллаборанты" постепенно кончаются, акцентирует политолог.

Обратил бы внимание и на еще один важный аспект. С начала полномасштабного вторжения ФСБ и ГРУ России не удалось провести никакого покушения или теракта в Украине, хотя Россия регулярно предпринимает подобные попытки. При этом "бавовна" от СБУ на территории врага не прекращается. И все новые, и новые предатели спешат "в гости к Стремоусову",

– резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины на оккупированной части Луганской области взорвали так называемого "руководителя таможни" Юрия Афанасьевского. В настоящее время он находится в реанимации.