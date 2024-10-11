Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя новое видео работы морских дронов СБУ по позиция врага на Кинбурнской косе.

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Эксперт подчеркивает, что морские дроны с момента своего появления изменили баланс сил на Черном море. "Новые дроны – еще более опасное оружие для врага. По сути это многоцелевая платформа, которая может нести различные типы вооружения и дистанционно минировать акваторию. После выполнения задач они возвращаются на базу. Если раньше "морские малыши" поражали в основном корабли Черноморского флота России, то после модернизации способны наносить удары по объектам и скоплениям живой силы врага, если те находятся и на берегу. Точные удары по позициям россиян на Кинбурнской косе это подтверждают", – пишет экс-нардеп.

Черненко напоминает, что в феврале этого года украинцы донатили на создание флота морских дронов. "Специалисты Службы не подвели – дроны демонстрируют прекрасные результаты. Российский флот постоянно прячется в портах дислокации, а морские дроны теперь наносят удары даже по объектам врага на суше. В короткие сроки запустили в производство новую разработку, постоянно работая над ее совершенствованием и все время находясь на шаг впереди россиян", – акцентирует политолог.

Украина, благодаря морским дронам СБУ, сначала сняла зерновую блокаду, а теперь не дает кораблям Черноморского флота России приближаться к торговым кораблям, которые идут из наших портов. Чем отвечает бывшое "морское супер-государство"? Парадами где-то на Балтике, постоянными изменениями руководителей своего черноморского флота и попытками нанести ракетные удары по гражданским портам. Кажется что-то "СВО" пошла не по плану не только на суше, но и на море,

– резюмирует эксперт.

Напомним, ранее в сеть попало видео работы морских дронов СБУ нового поколения. На видео морской дрон с размещенной на нем ракетной системой залпового огня отрабатывает по позициям россиян на Кинбурнской косе.