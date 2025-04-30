Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий, комментируя задержание поставщиков некачественных мин.

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Что известно о задержании поставщиков

Эксперт подчеркивает, что СБУ продолжает наказывать тех, кто делает попытки наживаться на войне.

СБУ подтверждает статус правоохранительного органа, который наиболее эффективно борется с коррупцией. Именно Служба разоблачила большинство незаконных сделок, связанных с поставками для ВСУ. Уничтожение подобных "тыловых схем" – один из приоритетов для подчиненных Малюка,

– считает Голобуцкий.

Комментируя задержание поставщиков бракованных мин, эксперт акцентирует, что задержаны все, кто был причастен к этой схеме. "Кроме руководителей госпредприятия, также задержан экс-руководитель одного из военных представительств Минобороны и глава группы контроля соответствующего подразделения. Сейчас Украина все большую ставку делает на собственное производство оружия. Поэтому искоренение таких схем – вопрос национальной безопасности и выживания государства", – пишет политолог.

"СБУ защищает обороноспособность Украины не только на фронте, но и внутри государства. На совести разоблаченных дельцов не просто украденные деньги, но и полученные ВСУ некачественные снаряды, а это – жизни наших военных. Подобные аферы подрывают обороноспособность Сил Обороны", – резюмирует Голобуцкий.

Напомним ранее стало известно, что на Днепропетровщине СБУ задержала гендиректора оборонного завода и его первого заместителя, которые поставили в ВСУ партию боеприпасов, оказавшихся непригодными к боевому применению.