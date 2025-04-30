Про це пише політолог Олексій Голобуцький, коментуючи затримання постачальників неякісних мін.

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Що відомо про затримання постачальників

Експерт підкреслює, що СБУ продовжує карати тих, хто робить спроби наживатись на війні.

СБУ підтверджує статус правоохоронного органу, який найбільш ефективно бореться з корупцією. Саме Служба викрила більшість незаконних оборудок, пов’язаних із поставками для ЗСУ. Знищення подібних "тилових схем" – один із пріоритетів для підлеглих Малюка,

– вважає Голобуцький.

Коментуючи затримання постачальників бракованих мін, експерт акцентує, що затримано всіх, хто був причетний до цієї схеми. "Крім очільників держпідприємства, також затримано екскерівника одного з військових представництв Міноборони та очільника групи контролю відповідного підрозділу. Зараз Україна все більшу ставку робить на власне виробництво зброї. Тому викорінення таких схем – питання національної безпеки і виживання держави", – пише політолог.

"СБУ захищає обороноздатність України не тільки на фронті, але і в середині держави. На совісті викритих ділків не просто вкрадені гроші, але і отримані ЗСУ неякісні снаряди, а це – життя наших військових. Подібні афери підривають обороноздатність Сил Оборони", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині СБУ затримала гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, які поставили до ЗСУ партію боєприпасів, що виявилися непридатними до бойового застосування.