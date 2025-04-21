Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

Дивіться також Російська ІПСО про зрив "перемир'я" з боку України провалилася, – ЦПД

СБУ затримала агітаторів Кремля

СБУ затримала 5 агітаторів Кремля, серед яких – 58-річний колишній функціонер забороненої партії "Наші" екснардепа Євгена Мураєва. За даними джерела "Української правди", йдеться про фігуранта з Київщини Олександра Рудича.

За матеріалами справи, зрадник був адміністратором однієї з груп у Фейсбуці. У ній він регулярно поширював фейки про Сили оборони та ситуацію на фронті, а також вихваляв Путіна. Загальна аудиторія ворожого інтернет-ресурсу становила 27 тисяч користувачів.

Також СБУ затримала співробітника одного із заводів на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами.

Крім цього, СБУ затримала також ворожу агітаторку у столиці. Зловмисниця зареєструвалась у заборонній соцмережі "ВКонтакте", де підтримувала окупаційні угруповання Росії. Також на Прикарпатті викрили мешканку селища Богородчани, яка в "Одноклассниках" героїзувала російських загарбників та виправдовувала тимчасову окупацію східних регіонів України.

П'ятим агітатором Кремля виявився водій місцевої торгівельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини Кремля.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозри за виправдовування російської агресії. Всім зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше СБУ та Національна поліція затримали агентку російської воєнної розвідки у Хмельницькій області. Зрадниця готувала удари по аеродрому, транзитних складах зберігання зброї, боєприпасів і амуніції українських військ.