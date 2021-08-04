Об этом в программе "Что это было?" на 24 канале рассказал эксперт Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, рейтинг Зеленского остается стабильно высоким.

К теме Зеленский ослабил позиции, однако до сих пор лидирует: свежий президентский рейтинг

"Сезон пошел не по плану в вопросе украинской политики", – отметил Солонтай.

Обычно, на 2 году президентских полномочий, рейтинг первого лица в стране "обваливается". Зеленскому удалось удержать позиции.

Удар по Медведчуку

Основанием для содержания президентского рейтинга стали санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука. В частности разрушение его медиаимперии и домашний арест.

Кроме этого, на электорат произвели впечатление заседания Совета нацбезопасности и обороны. Принятые СНБО решение существенно подняли ставку ожидания от граждан.

Актуально Медведчук остается под домашним арестом

Речь о борьбе с контрабандой, криминальными авторитетами, олигархами в Украине и других вещах. В отличие от других президентов, Зеленский подкрепил свои заявления конкретными указами и действиями, например закрытием телеканалов.

Разочарование избирателей

По словам Солонтая, когда ставки так высоки, то есть риск еще большего разочарования среди граждан. Если Зеленский не выполнит обещаний, уже в следующем политическом сезоне возможен стремительный обвал рейтинга.

Сейчас у президента есть 2 варианта:

придумать что-то гениальное, чтобы отвлечь внимание от невыполненных обещаний;

продолжать работу в заданном направлении.

Так высоко в Украине ставки еще не поднимали,

– заявил Солонтай.

Эксперт добавил, что другие президенты также прибегали к заявлениям о борьбе с олигархами или преступностью. Некоторые из них вообще не прибегали к реальным действиям, а некоторые преследовали политических оппонентов. В обеих ситуациях, их постигло разочарование со стороны избирателей.

Полный выпуск программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео

Свежий президентский рейтинг: главные показатели

Социологическая группа "Рейтинг" в течение 23 – 25 июля провела опрос относительно политических предпочтений украинский. Моделировали ситуацию, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время.

На первом месте по существенным отрывом оказался президент Украины Владимир Зеленский (27,7%).

(27,7%). В тройку лидеров также вошли пятый презедент Петр Порошенко (13,4%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11,4%).

(13,4%) и лидер партии "Батькивщина" (11,4%). По сравнению с аналогичным рейтингом, который проводили в июне 2021 года, Зеленский потерял 2%. Порошенко лишился 3,6% голосов. В то же время Тимошенко добрала 1,3%.



Кого українці хотіли б бачити президентом / Інфографіка 24 каналу