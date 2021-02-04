К первому чтению в ВР в очередной раз готовят "антитабачный" законопроект №4358, который в случае его принятия не защитит украинцев, а наоборот – будет иметь глубокие негативные последствия для экономики и здоровья украинцев

Источник: Delo.ua, cтаття Дмитра Марунича

Мотором для продвижения законопроекта стала депутатка от "Слуги Народа" Лада Булах, которая заручилась поддержкой общественной организации "Життя", финансируемой фондом Блумберга. Ее законопроект, который предполагает целый ряд ограничений для табачной промышленности, торговли и потребителей, прямо противоречит украинскому законодательству и Директивам ЕС, отмечает Марунич.

В проекте закона авторы предлагают запретить продажу и производство пачек с закругленными краями. В то же время именно такие пачки Украина экспортирует в страны ЕС, напоминает эксперт. Кроме того, для производителей здесь возникает вопрос технологии производства. "В угоду законодательным ноу-хау от Булах его придется полностью перенастраивать", - отмечает он.

Точно также, пишет эксперт, "взята с потолка" идея прятать сигареты, сигариллы и сигары с витрин, при том что нормы ЕС и ВОЗ этого не предполагают. Это в результате приведет к росту нелегального рынка и сокращению официальных точек продаж.



Законопроект Булах также нарушает права и свободы украинцев в отношении запрета на продажу табачных изделий лицам моложе 21 года. Эксперт акцентирует: официальный возраст совершеннолетия в Украине, что подразумевает получение всех прав и свобод гражданина, наступает в 18 лет. В результате эта норма тоже приведет к очередному скачку нелегального рынка.



Кроме того, в документе прописан запрет на производство табачных изделий с добавками. Директива ЕС действительно запрещает добавки, но только ароматические и вкусовые. В то время как при производстве сигарет используют сахар, который потом выводится из табака в процессе сушки. Таким образом, проект закона фактически запрещает производство сигарет по стандартной технологии.



Разумеется, все эти недоразумения потребитель решит простым способом — покупкой желаемых сигарет и других табачных изделий со вкусами и ароматами на нелегальном рынке. И неизбежно столкнется с тем, что нелегальная продукция не соответствует технологическим требованиям. Проще говоря, "нелегалы" могут добавить в сигареты все что угодно,

– подчеркивает Марунич.