До першого читання у ВР вчергове готують "антитютюновий" законопроєкт №4358, який у випадку його прийняття не захистить українців, а навпаки – матиме глибокі негативні наслідки для економіки та здоров'я українців.

Джерело: Delo.ua, cтаття Дмитра Марунича

Мотором для просування законопроєкту стала депутатка від "Слуги народу" Лада Булах, яка заручилася підтримкою громадської організації "Життя", що фінансується фондом Блумберга. Її законопроєкт, який передбачає цілий ряд обмежень для тютюнової промисловості, торгівлі та споживачів, прямо суперечить українському законодавству і Директивам ЄС, відзначає Марунич.

У проєкті закону автори пропонують заборонити продаж та виробництво пачок із закругленими краями. Водночас саме такі пачки Україна експортує до країн ЄС, нагадує експерт. Крім того, для виробників тут виникає питання технології виробництва.

"На догоду законодавчим ноу-хау від Булах його доведеться повністю переналаштовувати", – відзначає він.

Так само, пише експерт, "взята зі стелі" ідея ховати сигарети, сигарилли та сигари з вітрин, при тому що норми ЄС і ВООЗ цього не вимагають. Це в результаті призведе до зростання нелегального ринку і скорочення офіційних точок продажу.

Законопроєкт Булах також порушує права та свободи українців щодо заборони на продаж тютюнових виробів особам молодшим 21 року. Експерт акцентує: офіційний вік повноліття в Україні, що передбачає отримання всіх прав і свобод громадянина, настає у 18 років. В результаті ця норма теж призведе до чергового стрибка нелегального ринку.

Крім того, в документі прописана заборона на виробництво тютюнових виробів з добавками. Директива ЄС дійсно забороняє добавки, але тільки ароматичні та смакові. У той час як при виробництві сигарет використовують цукор, який потім виводиться з тютюну в процесі сушіння. Таким чином, проєкт закону фактично забороняє виробництво сигарет за стандартною технологією.

Зрозуміло, що всі ці непорозуміння споживач вирішить простим способом – покупкою бажаних сигарет та інших тютюнових виробів зі смаками та ароматами на нелегальному ринку. І неминуче зіткнеться з тим, що нелегальна продукція не відповідає технологічним вимогам. Простіше кажучи, "нелегали" можуть додати в сигарети все що завгодно,

– підкреслює Марунич.