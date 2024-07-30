Об этом 24 Каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, отметив, что безусловно многое будет зависеть от погоды. В августе вполне может вернуться жара с температурой в более чем 30 градусов.

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Могут ли снова выключать свет по 10 – 12 часов в августе

Как отметил Омельченко, если температура вырастет до более чем 30 градусов, то графики отключений света действительно могут ввести. Однако вряд ли они будут особенно жесткими. Вполне вероятно, что в таком случае будут выключать по одной – две очереди.

Конечно, все будет зависеть от того, будет ли Россия снова наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Но тут тоже уже есть определенные нюансы.

Думаю, что они готовятся к обстрелам. Но есть вопрос, что уничтожать. Почти всю тепловую генерацию уничтожили. ГЭС тоже уничтожили. Взорвали Каховскую ГЭС, уничтожили Днепрогэс. Будут обстреливать атомные блоки? Это для них же самих рискованно,

– сказал Омельченко.

Многие объекты инфраструктуры уже имеют инженерную защиту второго уровня. Но нельзя говорить, что они сейчас полностью защищены. Власть работает над тем, чтобы Украина получала больше ПВО. Но также нужно работать и над другим механизмом, который заставил бы оккупантов прекратить бить по энергетике.

Необходимо иметь оружие сдерживания. Чтобы враг знал – если ударит по нашей энергетической инфраструктуре или по гражданским учреждениям, то получит ответ по Крымскому мосту или Ямальскому энергетическому узлу. Украина уже имеет частично такое оружие. Но нужно больше. Враг должен знать, что Украина может нанести ответный мощный удар,

– отметил Омельченко.

Также господин Омельченко предположил, какими могут быть отключения света осенью и зимой 2024 – 2025 годов.