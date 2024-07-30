Про це 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зауваживши, що безумовно багато що залежатиме від погоди. У серпні цілком може повернутися спека з температурою у більш ніж 30 градусів.

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Чи можуть знову вимикати світло по 10 – 12 годин у серпні

Як наголосив Омельченко, якщо температура зросте до більш ніж 30 градусів, то графіки відключень світла дійсно можуть ввести. Однак навряд чи вони будуть особливо жорсткими. Цілком ймовірно, що у такому випадку вимикатимуть по одній – дві черги.

Звісно, все залежатиме від того, чи буде Росія знову завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Але тут теж вже є певні нюанси.

Думаю, що вони готуються до обстрілів. Але є питання, що знищувати. Майже всю теплову генерацію знищили. ГЕС теж понищили. Підірвали Каховську ГЕС, знищили Дніпрогес. Будуть обстрілювати атомні блоки? Це для них же самих ризиковано,

– сказав Омельченко.

Багато об'єктів інфраструктури вже мають інженерний захист другого рівня. Але не можна говорити, що вони зараз повністю захищені. Влада працює над тим, аби Україна отримувала більше ППО. Але також потрібно працювати і над іншим механізмом, який змусив би окупантів припинити бити по енергетиці.

Необхідно мати зброю стримування. Щоб ворог знав – якщо вдарить по нашій енергетичній інфраструктурі або по цивільних закладах, то отримає відповідь по Кримському мосту чи Ямальському енергетичному вузлу. Україна вже має частково таку зброю. Але потрібно більше. Ворог має знати, що Україна може завдати у відповідь потужний удар,

– зауважив Омельченко.

Також пан Омельченко припустив, якими можуть бути відключення світла восени та взимку 2024 – 2025 років.