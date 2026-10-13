Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его словам, пока конкретики не так уж и много. Неясно, полностью ли США приостановили передачу разведывательных данных. Или же это разовая угроза.

Что могло произойти?

Как подчеркнул Лакийчук, Соединенные Штаты предоставляют Украине критически важную информацию о запусках ракет. Фактически США имеют возможность в режиме онлайн отслеживать запуски баллистических ракет по всему миру. Альтернативы, возможно, и есть, но лучше здесь не терять помощь от США.

Конечно, не стоит исключать вариант, что россияне смогли найти "лазейку" и незаметно нанесли ракетный удар. Тем более что среди них были и С-400.

С-400 – ракеты, которые очень сложно зафиксировать средствами противоракетного наблюдения. Можно предположить, что россияне нашли "лазейку" и нанесли такой неожиданный удар,

– сказал Лакийчук.

Почему Украина не получила разведданные от США: смотрите видео 24 Канала

Тем не менее это уже не первый раз, когда возникают проблемы именно с Соединенными Штатами. Около полутора лет назад министр войны США Пит Хегсет самовольно прекратил военную помощь Украине. Тогда многие не понимали этого решения.

Как дальше будет развиваться ситуация – увидим сегодня и завтра. Думаю, что это ненадолго. Уже совсем скоро появится конкретика о том, что на самом деле произошло,

– подчеркнул Лакийчук.

Добавим, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что партнеры не передали предупреждение о баллистическом ударе по Киеву 12 октября. Своевременные разведывательные данные о запуске ракет неоднократно спасали жизни людей. Ведь они дают возможность вовремя укрыться.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа угрожает прекратить продажу оружия и предоставление разведывательных данных, если Украина не перестанет наносить удары по российским НПЗ. Там убеждены, что из-за этого выросли цены на дизельное топливо в США и в мире. О блокировании Ормузского пролива и боевых действиях с Ираном в этом контексте там не упоминают.