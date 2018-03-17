Эксперт дал неожиданный прогноз относительно государственных банков Украины
Актуальное интервью 21:03, сегодня 387 Читати новину українською
Сейчас готовится в правительстве стратегия государственных банков, которая заключается в том, что нужно государству избавиться от государственных банков. Они не столь выгодны. Об этом заявил эксперт Реанимационного пакета реформ Тарас Козак в прямом эфире 24 канала.
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Источник: 24 Канал
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