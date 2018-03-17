Експерт дав несподіваний прогноз щодо державних банків України

Наразі готується в Уряді стратегія державних банків, яка полягає в тому, що потрібно державі позбутися державних банків. Вони не настільки вигідні. Про це зазначив експерт Реанімаційного пакету реформ Тарас Козак у прямому ефірі 24 Каналу.

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