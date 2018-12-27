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      Эксперт назвал политическое "открытие" и "закрытие" года

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      Владимир Зеленский стал политическим открытием 2018 года, вместе с тем певец Святослав Вакарчук наоборот – его "закрытием"
      Владимир Зеленский стал политическим открытием 2018 года, вместе с тем певец Святослав Вакарчук наоборот – его "закрытием"

      Получив значительную поддержку украинцев, актёр Владимир Зеленский стал политическим открытием 2018 года, в то же время певца Святослава Вакарчука, который наоборот потерял доверие граждан, можно назвать "политическим закрытием" 2018.

      Так считает политический эксперт аналитического портала "Слово и Дело" Валентин Гладких.

      "Можно сказать, что Зеленский является политическим открытием года. Еще год назад никто не говорил, что в Украине может появиться такой политик, как Владимир Зеленский. Сегодня опросы показывают, что он может рассчитывать на большую поддержку граждан Украины. Если говорить о политическом "закрытии" года, то это – Вакарчук", – сказал эксперт.

      По словам Валентина Гладких, в начале года общество возлагало на Святослава Вакарчука надежду как на человека, который станет новым альтернативным политиком. Но со временем украинцы потеряли интерес к певцу, поскольку он долго не объявлял о своем походе в политику.

      "В футболе есть понятие "вечно перспективный". Вот таков Вакарчук. Ему давали авансом определенные надежды. Он не был политиком, но люди думали, что он может стать политической фигурой. В течение года он не сделал ничего, чтобы поддержать эти надежды. Поэтому можно сказать, что он потерял хорошую возможность", – пояснил эксперт.

      Также он отметил, что высокий рейтинг Владимира Зеленского – свидетельство того, что люди устали от нынешнего истеблишмента и хотят очистки политической элиты и появления новых лиц, запрос на которые существует уже в течение последних 10 лет.

      "Это – часть общеевропейской и мировой тенденции, когда люди просто не верят старым политикам. В Греции, Португалии и Испании к власти приходили люди, которые строили свою кампанию на противопоставлении между народом и номенклатурой. Эта тенденция наблюдается и в Украине. Именно рейтинг Зеленского и является отражением этой тенденции. Ею же объяснялись и рейтинги Вакарчука", – заявил эксперт.

      В то же время Валентин Гладких считает, что озвученные Зеленским политические тезисы, в частности, уменьшение вмешательства государства в экономику, будут иметь поддержку украинского общества, у которого есть запрос на либеральные взгляды.

      "Если он возьмет эти тезисы за основу для своей будущей политической программы, то такая программа может найти достаточно большое количество сторонников в Украине. В обществе есть запрос на партию, которая реально будет исповедовать либеральные взгляды", – отметил Валентин Гладких.

      Напомним, согласно опросу, проведенного Киевским международным институтом социологии, если бы выборы состоялись в декабре, Зеленский занял бы второе место. Его готовы поддержать 14,6% среди тех, кто определился с выбором. На первом месте – Юлия Тимошенко (21,2%). Петр Порошенко – третий с 11,6% поддержки. За Святослава Вакарчука готовы проголосовать 3,8% опрошенных. Во втором туре Зеленский имеет шанс победить любого соперника.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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